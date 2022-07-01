بالفيديو .. لبناني يحول سيارته إلى الطاقة الشمسية

1 يوليو، 2022 10:35 ص
4
مواطن لبناني

قام مواطن لبناني بتحويل سيارته إلى “سيارة كهربائية”، عبر استخدام الطاقة الشمسية، وذلك في طريقة فريدة لتجنب ارتفاع أسعار الوقود، وسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتعمل هذه السيارة الآن، التي كانت تعمل بالبنزين بداية، بالطاقة الكهربائية والشمسية، بالاعتماد على 6 بطاريات عادية مخصصة أصلا للدراجات النارية.

 

وعلى الرغم من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، يقضي الصفدي معظم وقته في ورشته لتصليح الدراجات الهوائية، في قلب مدينة صيدا جنوبي لبنان، لخدمة زبائنه ما دفعه إلى تركيب الطاقة الشمسية على سطح سيارته.

وقال الصفدي: “أصبح بإمكاني الآن احتساء فنجان قهوة… والعودة لأجد السيارة مشحونة بالكامل … مجانا”، مبينا أنه قام “بتركيب نظام الألواح الشمسية لاستخدامها في حالة نفاد البطاريات. لذا يمكنني شحن السيارة أثناء القيادة داخل نطاق مدينة صيدا، وبالتالي فإن السيارة تكفيني كما هي”.

1 يوليو، 2022 10:35 ص
4

مقالات ذات صلة

في ذكرى 30 يونيو.. السيسي: واجهنا تحالفا ملعونا للنيل من مصر

30 يونيو، 2022 12:04 م
شيماء جمال

وسائل إعلام مصرية: العثور على جثة المذيعة شيماء جمال المختفية منذ عدة أيام

27 يونيو، 2022 11:19 م
وصية شاب مصري قبل انتحاره بساعات

“أبويا ميمشيش في جنازتي”.. وصية شاب مصري قبل انتحاره بساعات

27 يونيو، 2022 11:14 م
إعلامية تطهو البيض تحت أشعة الشمس في الكويت

إعلامية تطهو البيض تحت أشعة الشمس في الكويت (فيديو)

27 يونيو، 2022 11:07 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى