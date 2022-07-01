بالتعاون مع شركات يابانية.. الصحة تبحث توريد أجهزة علاجية لمرضى الأورام

أخبار ليبيا 24

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، مع ممثلين لعدد من الشركات اليابانية العالمية توفير أحدث الأجهزة العلاجية لمرضى الأورام.

كما بحث الدرسي وفق بيان وزارة الصحة مع الشركات اليابانية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، سبل التعاون بين الجانبين.

كما بحث الجانبان آليات التعاون في توفير أحدث الأجهزة العلاجية لمرضى الأورام التي تعمل بتقنيات Radioactive Material، والتي يمكنها مهاجمة الخلايا السرطانية مع الحفاظ على سلامة كتلة العضلات والأنسجة داخل جسم المريض.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إيفاد فريق من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في علاج مرضى الأورام والمتمرّسين في التقنية بليبيا إلى اليابان.

ويهدف؛ وذلك لتقييم الأجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من جهة ومن أنها تعمل بشكل جيد وأنها تشمل كل الملحقات المطلوبة.