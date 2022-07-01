باشاغا: الدبيبة يتحمل مسؤولية إعلان مؤسسة النفط القوة القاهرة

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حمل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية إعلان مؤسسة النفط للقوة القاهرة.

وقال باشاغا :”رئيس الحكومة منتهية الولاية وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة”.

وأكد رئيس الحكومة دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط، داعيًا إلى تمويل ميزانية حكومته المعتمدة دون تأخير حتى تتمكن من دفع ليبيا إلى الأمام.

وذكر أن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.

وتابع :”كما أشرت في (خارطة نحو التعافي) فإن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس الخميس حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف بعد إنقضاء مهلة 72 ساعة وخسران أكثر من 16 مليار دينار ليبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله :”لقد نفذ صبرنا بعد أن حاولنا مرارا وتكرارا تجنب إعلان حالة القوة القاهرة إلا إن تنفيذ إلتزاماتنا أضحى أمرًا مستحيلا”.

وأضاف صنع الله اضطررنا لإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف إضافة الى حقل الفيل مع استمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة.