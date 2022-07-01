النيابة تأمر بحبس عضوي مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية

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أمرت النيابة العامة بحبس عضوين من مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية ؛حبساً احتياطياً.

وأوضح مكتب النائب العام أن هذا الأمر جاء إنفاذاً لتوجيهات النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي.

وأضاف المكتب أنه تمت مواجهة الأشخاص الذين تعمدوا تزويد بعض محطات تسويق الوقود المتعاقدة مع الشركة، مع علمهم أن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة ؛ ويتصرفون في كميات الوقود المسلمة إليهم ببيعها في غير تلك المحطات بطريقة أوصلت حصص الوقود إلى المهربين.

وذكر المكتب أن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، تولى مباشرة إجراءات التحقيق ؛ وأخذ في إثبات عناصر مساهمة المتهمين في تمكين الغير من تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وأكد مكتب النائب العام أنه تم تحديد مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام ؛ والمصلحة العامة، نتيجة السلوك المسند إليهما.

وأشار إلى أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين؛ انتهى إلى تقرير بعض التدابير الرامية إلى صيانة المصلحة العامة؛ بحسبان الشركة لم تنهض بغرضها المتصل باقتصاد البلاد؛ وأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.