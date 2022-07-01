المشري يعلن عن لقاء قريب مع صالح في جنيف قبيل عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن التوصل خلال لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جنيف، إلى “حلّ وسط”. مشيراً إلى أنّ التواصل مع مجلس النواب مستمر لحلّ الخلاف “قبيل عيد الأضحى”.

واعتبر المشري أنّ الخلاف بشأن المسار الدستوري “هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد”. نافياً أن يكون الخلاف بينه وبين صالح.

وفيما أكد المشري، في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام ليبية، عصر اليوم الجمعة. أنّ الخلاف سيحل قبيل عيد الأضحى 10 يوليو.

وأشار إلى التوصل خلال لقائه مع صالح، إلى حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة تحال إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لاعتمادها، داعياً إلى دعم ما أنجز وعدم التشويش عليه.

وحول الخلاف الذي نجم أثناء لقائه بعقيلة صالح في جنيف. قال المشري إنّ عقيلة صالح قال لي حرفياً نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيداً للتوقيع عليها ليلاً قبل الخروج في مؤتمر صحافي في اليوم التالي، لكننا فوجئنا ليلاً بأنّ وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل جنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع”.

وأضاف المشري أن صالح برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد يمر بظروف استثنائية. وأن هناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد .