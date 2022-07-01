الفيتوري يبين مسببي أزمة نقص السيولة ويقترح حلها

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رأى الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة بنغازي عطية الفيتوري، أن أزمة نقص السيولة في البلاد سببها محافظ المركزي والتجار والفاسدون والمفسدون.

وقال الفيتوري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إن المسؤول الأول عن مشكلة نقص السيولة هو المصرف المركزي، تحديدا المحافظ الصديق الكبير ومن معه من المسؤلين”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المصرف المركزي الآن لم يعد مصرف مركزي بالمعنى الصحيح، حيث انقسم المصرف إلى مصرفين وصار هناك اختلاف كبير وواسع بينها.

ولفت الفيتوري إلى أن المسؤول الثاني عن مشكلة السيولة هم التجار الذين خافوا على أرصدتهم بالمصارف التجارية بسبب انقسام المركزي، بالرغم من وجود صندوق لضمان أموال المودعين تشارك فيه كل المصارف.

وأكد الخبير الاقتصادي أن التجار أصبحوا يكتنزون السيولة ولا يودعون قيمة مبيعاتهم من السلع مثل السابق.

وبين أن المسؤول الثالث هم الفاسدون والمفسدون الذين يتحصلون على دخولهم في شكل رشاوي أو تغيير في أسعار العقود أو في تجارة يحرمها القانون أو تبييض الأموال.

وقال الفيتيوري :”هؤلاء عادة دخولهم نقدية ولا يقومون بإيداعها في المصارف خوفا من انفضاح أعمالهم”.

واقترح أنه للتخلص من مشكلة نقص السيولة لابد من التخلص من هذه التشوهات في المعاملات.

ورأى أن أول هذه الخطوات تنظيف المصرف المركزي من هذه الشلة التي تسيطر عليه، ثم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وألوانه حتى تعود السيولة متوفرة لكل من له رصيد بالمصرف.