بعد فشل الدبيبة في حل الأزمة .. الغرياني يتهم بوكراع ومن معه بالتحكم في الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني إن مسؤول الكهرباء في نظام القذافي عمران بو كراع ومن معه يتحكمون في الكهرباء، مدللا على ذلك بأنهم لا يريدون إصلاح وضع الكهرباء وتركها مجانًا.

ووجه الغرياني حديثه لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبا بوضع الخلافات السياسية والتوجهات في الانتماءات الإيديولوجية جانبًا، والاهتمام بمعاناة الناس من شدة وضيق وانقطاع كهرباء.

كما اتهم المجتمع الدولي بدعم البرلمان كلما سقط أو أوشك على السقوط، على الرغم من أنه أباح التدخل المصري في ليبيا.

وقال الغرياني، إن حفتر صرح بدخول المصريين إلى ليبيا حتى لو كان ذلك في غير مصلحة ليبيا، واصفا ذلك بأنه خيانة عظمى، حسب قوله .

وأضاف أنهم يدعون أن من يدخل ليبيا قلة ولكنهم ملايين، منتقدًا ما وصفه بمزاعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على رأسهم أمريكا بأنها تريد الاستقرار لليبيا وجمع كلمتهم رغم أن كل هذا كذب وزور، مؤكدا أنهم يعملون على بكل قوة على عدم الاستقرار والاضطرابات وأن تزداد الفوضى في ليبيا، مستغلة غياب الضبط والربط والقضاء.

ولفت إلى أن “الوضع في ليبيا من الناحية القانونية والقضائية في أسوأ أحواله، ومع ذلك يفتحون بابًا آخر للفوضى، وهذا دخل ضمن مشروع أمريكي تكلمت عنه وهو صفقة القرن وهذه حقيقته”.

ورأى مفتي الجماعات الإرهابية أن ما أسفرت عنه مباحثات مجلسي النواب والدولة في القاهرة نتج عن استخبارات مصرية توجت مجهوداتهم بهذه الآلاف التي تتدفق علينا ويعطونهم بطاقات مزورة.

وأشار الغرياني إلى أن المنطقة الشرقية تكتظ بالملايين ويتجولون في ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، والناس لا يدركون الخطورة بسبب الأزمات التي نعاني منها من كهرباء و إيجار مرتفع وغلاء.