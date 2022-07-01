السفارة الإيطالية تدعو النواب والدولة لتسوية الخلافات بسرعة

1 يوليو، 2022 4:58 م
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السفارة الإيطالية لدى ليبيا
السفارة الإيطالية لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعت السفارة الإيطالية مجلسي النواب والدولة إلى تسوية الخلافات المتبقية بسرعة من أجل تمهيد الطريق بشكل ملموس لإجراء انتخابات.

ورحبت السفارة في سلسلة تغريدات لها بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بين رؤساء مجلسي النواب والدولة في جنيف بفضل القيادة والوساطة التي لا تعرف الكلل.

وأشارت إلى أن الاتفاق النهائي قريب جدا الآن، داعية ندعو المؤسستين إلى تجنب المفاوضات المفتوحة، وتسوية الخلافات المتبقية بسرعة من أجل تمهيد الطريق بشكل ملموس لإجراء انتخابات لصالح الشعب الليبي.

وأكدت السفارة دعم ايطاليا الثابت لليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجددة دعوتها لجميع الجهات الفاعلة للحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض ، ورفض الأعمال التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار أو مزيد من الانقسامات ، ومتابعة الحوار والتسوية.

1 يوليو، 2022 4:58 م
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