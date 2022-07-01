السائح يؤكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية

1 يوليو، 2022 4:47 م
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عماد السائح وعبد الحميد الدبيبة
عماد السائح وعبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح جاهزية المفوضية لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة. 

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. حيث أكد السائح أن المفوضية جاهزة لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة.

وشدد على الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر خطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية.

وأشار السائح إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة القادمة.

من جانبه جدد الدبيبة دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق.

1 يوليو، 2022 4:47 م
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