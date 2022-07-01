البنزرتي يصل بنغازي لقيادة الأهلي في دوري التتويج السداسي

أخبار ليبيا 24

أعلن النادي الأهلي بنغازي، اليوم الجمعة، وصول المدرب التونسي المخضرم، فوزي البنزرتي، عبر مطار بنينا الدولي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة من دوري التتويج السداسي.

واتفقت إدارة النادي مع المدرب التونسي لقيادة الفريق في دوري التتويج الذي من المقرر أن يقام في تونس في الثاني من يوليو المقبل، بعد أن وافقت السلطات الأمنية التونسية على استضافة الدورة.

ويأتي التعاقد مع البنزرتي صاحب الخبرة الكبيرة خلفا للمدرب الكرواتي رادان غاسانين المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي، الذي وصل بالفريق إلى الدور السداسي، متصدرا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

يشار إلى أن الدوري الليبي هذا الموسم شهد عمليات إقالة لكل مدربي فرق الدوري الممتاز والبالغ عددهم 20 مدربا عدا مدرب فريق الهلال الوحيد الباقي من المدربين التونسي طارق ثابت؛ وآخر المغادرين مدرب الاتحاد محمد الكوكي ومدرب أبوسليم أكرم الهمالي الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق.

وسبق لفوزي البنزرتي أن درب فريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي مرتين.