البعثة الأممية لدى ليبيا تختتم أعمال مراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين

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أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في منشور لها على الفيسبوك أمس الجمعة اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين والذي استمر على مدى يومين بحضور عضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الشرق والغرب.

وأوضحت أنه خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة اجراءات العمل الخاصة بالمراقبين وهيكلية اللجنة الخاصة بهم.

فضلا عن تبادل الخبرات ورسم الخطوات المستقبلية للبدء في تفعيل عملهم انطلاقاً من مقر اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت.

ونوهت أنه في ختام الاجتماع أثنت جورجيت غاغنون، القائمة بأعمال رئيس البعثة على الجهود المثمرة التي قامت بها اللجنة العسكريةالمشتركة.

وأكدت دعم الأمم المتحدة لها ولفريق المراقبين المحليين والدوليين لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.

هذا وكشفت رئاسة مجلس النواب أمس الخميس، أن نتائج اللقاء الذي تم في جنيف جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد.

وأوضحت الرئاسة أنه تم خلال لقاء عقيلة والمشري الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدت أنه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين.

وأيضا يمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي.

كما تم التوافق على تنفيذ دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات.

وأفادت رئاسة المجلس أنه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب و الدولة

باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية.

مؤكدة أنه قد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

وذكرت رئاسة مجلس النواب، أنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة.

وأيضا يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي و مجلس الشيوخ بمدينة سبها.