بعد رفض الكبير صرف الميزانية لباشاغا .. البرلمان يكلف الحبري بمهام محافظ المركزي

1 يوليو، 2022 5:27 م
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علي الحبري
علي الحبري

أخبار ليبيا 24 – خبر

كلف رئيس البرلمان عقيلة صالح، علي الحبري بمهام محافظ المصرف المركزي لحين الانتهاء من أعمال توحيد المصرف واعتماده من مجلس النواب.

وطالب صالح بالتقييد بأحكام القرار ووضعه موضع التنفيذ وقصر التعامل مع الحبري بصفته المحافظ المكلف من السلطة التشريعية.

بيان للبرلمان
بيان للبرلمان

ووجه رئيس مجلس النواب قرار إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، وزير المالية.

وجاء القرار بعد رفض محافظ المركزي طرابلس الصديق الكبير صرف الميزانية المقترحة من البرلمان للحكومة المرتقبة بقيادة فتحي باشاغا.

1 يوليو، 2022 5:27 م
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