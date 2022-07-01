إجلاء 95 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا

1 يوليو، 2022 3:05 م
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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الجمعة، إجلائها نحو 95 من طالبي اللجوء واللاجئين عبر رحلة جوية نُظمت من ليبيا إلى إيطاليا.

وقلت المفوضية في بيان لها، إن بين اللاجئين وطالبي اللجوء أطفال، ونساء معرضات للخطر، وناجون من العنف، وأشخاص أطلقوا حديثا، لافتة إلى أنهم من جنسيات مختلفة فمنهم إريتريون وسودانيون وسوريون.

وأوضحت أن الرحلة تدعمها الحكومة الإيطالية، وهي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي جرى إنشاؤها في إيطاليا منذ العام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص.

 كما سيتلقى الواصلون الجدد الدعم في إيطاليا من قبل ائتلاف من منظمات دينية، حسب المنظمة الأممية.

وإضافة إلى هؤلاء اللاجئون، أجلت المفوضية 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ العام 2017.

 بينما غادر ليبيا 8372 شخصا في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال الفترة ذاتها.

1 يوليو، 2022 3:05 م
16

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