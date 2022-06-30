هكذا أجاب ليبيون على سؤال حول تنفيذ المصرف المركزي لقرارات مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

في اجتماع عقد مطلع شهر يونيو الجاري في مدينة سرت طالب مجلس النواب المؤسسات السيادية -من بينها مصرف ليبيا المركزي- إلى الامتثال لقراراته وفقًا للقواعد الدستورية النافذة.

وبعد أسبوعين من هذه المطالبة وافق مجلس النواب في 15 من هذا الشهر على ميزانية للحكومة التي عينها في مارس، برئاسة فتحي باشاغا، بيد أن مصرف ليبيا المركزي، لم يصدر أي بيان أو تصريح حول ما إن كان سيقوم بتمويل الميزانية أم أنه سيضرب بقرار البرلمان عرض الحائط.

آراء

أخبار ليبيا 24 استطلعت آراء متابعيها على منصتها في “فيسبوك“، حيث طرحت الوكالة سؤلًا يقول: “هل يستجيب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمطالبة رئاسة مجلس النواب بالتقيد بقرارات السلطة التشريعية؟”.

يقول أنيس: “أكيد لا؛ لأنه سلطة مالية مفصولة على السلطة التشريعية ولها الحق في إصدار القرارات وإلغائها وهي محايدة وتصرف الميزانية للحكومات وفق القانون الدولي والليبي المتفق عليه، وليس من مهام مجلس النواب أن يتدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بمصرف ليبيا المركزي”.

ويرى عبدالسلام، أن “مجلس النواب لم يشرع لليبيين إلا الفقر والشر والحسد والفوضى. أعوذ بالله منه ومن شروره وتفقيره وشره”.

ويقول بلال: “لا يستجيب. المحافظ ماشي على “حل شعره”. وفق وصفه. أمّا نادية، فتقول: “اسأل الانجليز. ما فيش ليبي يعرف”.

ويقول محمد: “عن أي مجلس نواب تتحدث. هو يجب محاسبتهم ووضعهم في مكانهم الحقيقي وهو السجن لإجرامهم في حق الوطن والمواطن”.

كما يقول أحمد: “هو البرلمان غير يستجيب لمطالب الشعب أولا، وبعدين يلغى حتى المصرف”. أمّا فرج، فرج فيقول: “إن شاء الله يصلح حال مجلس النواب أولا وتهمهم مصلحة الشعب الليبي”. بينما كامل، فيقول: “لا المجلس انتهت مدته ولا شرعية له”.