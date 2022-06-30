مقابلة خاصة مع مديرة أول مؤسسة لـ “فاب لاب” في ليبيا لدعم الاختراعات والابتكارات الأستاذة فتحية الزوي: أخبار ليبيا 24 دعمت أول مشاركة ليبية في البطولة العربية الـ 13 للروبوت

أخبار ليبيا 24-خاص

لا شك أن للاختراعات والتكنولوجيا الحديثة المتجددة تساهم بشكل كبير في إحداث تغييرات متعددة في حياتنا؛ إذ إن بالاختراعات أصبحت حياة البشر أفضل حالًا مما كانت عليه في أزمان ماضية.

وفي بنغازي، يعتبر “فاب لاب ليبيا” وهو أحد فروع “فاب لاب” المنتشرة حول العالم، أحد المؤسسات العلمية التي تهدف إلى توفير بيئة للمخترعين الشباب، بحيث تمنحهم الفرصة والإمكانيات للوصول إلى أدوات الابتكار والتصنيع والحصول على دعم من المختصين في مجالات عدة.

*مقابلة خاصة

وكالة أخبار ليبيا 24، زارت مقر المؤسسة الواقع في منطقة الرحبة في بنغازي، والتقت مع مديرة المؤسسة الأستاذة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، فتحية الزوي.

تقول الزوي، إن مؤسسة “فاب لاب ليبيا” تأسست في بنغازي عام 2017 كحاضنة للمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال، عبر فريق من المهندسين، بهدف دعم مساعدة المبتكرين في ليبيا.

وأضافت، “بدأنا بدورات للأطفال حول الروبوتات والبرمجة وتطورنا إلى ريادة الأعمال. هذا سمح لنا بتكوين معمل تم الاعتراف به في 2019 كأول مختبر تصنيع رقمي في ليبيا معتمد دوليا من جامعة “ماساتشوستس للتكنولوجيا” المعروفة اختصارًا بي “إم آي تي”.

وجامعة “إم آي تي” هي جامعة عريقة بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، مشهورة بالتدريب والبحث العلمي والتكنولوجي.

كما قالت الزوي، إن المؤسسة من الأساس وحتى الآن، هي مكان لتجمع المخترعين والمبتكرين والمصنعين، لمساعدتهم على استخدام الآلات والمعدات وتقديم الخدمات لهم، نظير مبلغ رمزي.

*إنجازات فاب لاب ليبيا

وتابعت الزوي، أن المؤسسة بدأت في احتضان الأطفال وشاركت في العديد من المسابقات في “الروبوت”. وقالت: “حققنا عدة بطولات، كما شاركنا بفرق ثلاثة أخرى في البطولة المغاربية للروبوت 2020. وفازت جميعها بالتراتيب الأولى “الابتدائي والإعدادي والجامعي”.

كما أضافت الزوي، أن المؤسسة حاليًا تجهز للمشاركة في البطولة العربية الثالثة عشر للروبوت 2022. وأشارت إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لليبيا على في هذه البطولة التي تقام سنويًا.

وستقام البطولة، التي تعد من أبرز البطولات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ عام 2008، في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 01 يوليو وحتى 04 يوليو بمشاركة 16 دولة عربية.

*دعم وكالة أخبار ليبيا 24

وقالت: “سنشارك بثلاثة فرق من الابتدائي والإعدادي والجامعي”. وأكدت مدير مؤسسة “فاب لاب ليبيا” أن الفريق الجامعي، سينافس بالبطولة بدعم من “وكالة أخبار ليبيا 24” برئاسة الدكتورة ريم البركي. وأعربت الزوي، خلال المقابلة عن شكرها وتقديرها العميقين لهذا الدعم المقدم من الوكالة.

فريق #فاب_لاب سيشارك في مسابقات البطولة العربية المفتوحة للروبوت برعاية #أخبارليبيا24 تعرف على فريقنا ✌🏼 معاذ حسين احبارة من #بنغازي مواليد 2000

خالد سالم الورفلي من #بنغازي مواليد 1999 أسرة أخبار ليبيا 24 تتمنى لهم التوفيق ورفع علم #ليبيا 🇱🇾 في البطولة pic.twitter.com/dgcapCNPxE — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) June 29, 2022

*تعاون دولي

ولفتت الزوي، إلى أن المؤسسة ساهمت بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية. وذكرت أن من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية، وذلك في مجال العلوم ودعم ريادة الأعمال.

كما ذكرت، أنها قامت بالتعاون مع حاضنة أعمال جامعة بنغازي بدورات تدريبة في مجال التكنولوجيا العالمية وكذلك ريادة الأعمال. ولفتت الزوي، إلى أن هناك تصور للمؤسسة بفتح فرعين لها في كل من سبها والكُفرة.