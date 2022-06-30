في ذكرى 30 يونيو.. السيسي: واجهنا تحالفا ملعونا للنيل من مصر

أخبار ليبيا 24

قال، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إن مصر واجهت تحالفا ملعونا بين قوى الشر والدمار أرادت وما زالت تريد النيل منها.

وأضاف السيسي، في كلمة، أن بلاده واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق و “استعنا عليه من بعد الله بصمود اسطوري لشعب عظيم، ومضينا في مساري بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل”.

وقال الرئيس المصري، إن ثورة 30 يونيو، لحظة فارقة في تاريخ مصر ولحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم، نحو الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم.

وتابع السيسي، “واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود، تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار، أرادت – ومازالت تريد – النيل من وطننا”.

وأضاف، “وكما فشل الأشرار من قبل، سيفشلون مجددا -بإذن الله- وبتماسكنا ووحدتنا”.

وقال الرئيس المصري، إن “روح ثورة الثلاثين من يونيو، بما تمثله من تحد وقدرة على قهر المستحيل ذاته، ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم، وشعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون، بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا”.