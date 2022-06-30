غدا أولى رحلات حجاج سبها.. مطار سبها ينفي اعتصام موظفي “المناولة” ويؤكد سير الرحلات بشكل اعتيادي

أخبار ليبيا 24

أكد مدير عام مطار سبها، محمد أوحيدة، أن الرحلات تسير بشكل اعتيادي من وإلى المطار، مشيرا إلى أنه لا يوجد اعتصام لموظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية “المناولة” حتى هذه اللحظة.

وأوضح أوحيدة في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أنه تم تسير رحلة من المطار اليوم للمبعدين طوعاً من الجنسية النيجيرية إلى بلادهم.

ولفت أوحيدة إلى أنه تم استلام حقائب الحجاج وترتيب أمورهم، وستكون غداً الجمعة أولى رحلات للحجاج من مطار سبها.

وفي سياق متصل قال رئيس العمليات بالشركة الليبية للخدمات الأرضية “المناولة” بمطار سبها محمد الطرابلسي لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن هناك وعود لتوفير المستحقات من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه لم يتم الدخول في الاعتصام، والرحلات تسير لكل الشركات من مطار سبها، لافتا أنهم في انتظار الإفراجات.