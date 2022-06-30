عميد بلدية أمساعد ينفي لـ أخبار ليبيا 24 الأنباء المتداولة حول دخول آلاف المصريين ببطاقات عائدي المهجر

أخبار ليبيا 24

فند عميد بلدية أمساعد، صالح أمعوض، الأنباء المتداولة حول دخول الألاف من المواطنين المصريين ببطاقات عائدي المهجر.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أكد أمعوض أن الخبر عاري عن الصحة جملة وتفصيلاً، مشيرا أنها مجرد شائعات يتم تداولها بطريق أو بأخرى لأسباب غير معروفة.

وأكد أمعوض أن الحدود الليبية آمنة، لافتا إلى أن من يدخلون من العمالة الوافدة يدخلون وفقاً للإجراءات الرسمية.

وأوضح أمعوض أنه كان في اجتماع بمدينة بنغازي وتم فيه التأكيد على ضرورة التواصل مع الجانب المصري، وسيتم اتخاذ عدة إجراءات في مصلحة المواطن الليبي خلال الأيام القادمة.

وأشار أمعوض أنه سيزور وفد وزاري أمساعد خلال الأيام المقبلة للوقوف على الأوضاع بالمنفذ.