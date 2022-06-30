جورج وسوف يطل على الجمهور متكئا على عكاز السلطان يعود عبر موسم جدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد غياب طويل أطل المغني السوري الكبير جورج وسوف الملقب بـ”سلطان الطرب”، متكئا على عكاز أثناء حفل ضمن فعاليات موسم جدة في السعودية.

ويعتبر الظهور هو الأول لجورج وسوف بعد غياب طويل، والذي قدم مجموعة من أشهر أغنياته ومنها:

(ذكريات، سهرت الليل، الهوى سلطان، سلف ودين).

وحرص وسوف على تحية الجمهور الذي حضر الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

حيث غرد قائلا: “موسم جدة موسم الفرح والفن، سعدت كثيرا بلقاء الجمهور، وأشكر شركة Benchmark على التنظيم الرائع واهتمامهم بكافة التفاصيل”.

وتابع وسوف: ” أشكر هيئة الترفيه لدعمها للثقافة والفن، والشكر من القلب للجمهور وتفاعله الكبير في الحفل”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور من الحفل، وعبروا عن سعادتهم برؤية سلطان الطرب من جديد.

بينما عبّر آخرون عن حزنهم لتدهور حالته الصحية وكبر سنه