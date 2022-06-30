برعاية وكالة أخبار ليبيا 24.. أول فريق ليبي يتجهز للمشاركة في البطولة العربية للروبوت 2022 الفريق يتبع مؤسسة "فاب لاب ليبيا" وهذه أول مشاركة ليبية في البطولة التي تقام منذ 15 عاما

أخبار ليبيا 24- خاص

يتجهز فريق مؤسسة “فاب لاب ليبيا” في بنغازي من فئة الشباب للمشاركة في المسابقة العربية الثالثة عشر للروبوت 2022، والتي ستقام بالمدينة الرياضية الشبابية بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو القادم.

دعم وكالة أخبار ليبيا 24

الفريق المكون من الثنائي الشاب ” خالد الورفلي” و ” معاذ حبارة”، سيسافر ضمن الفرق الأخرى لمؤسسة ” فاب لاب ليبيا” المشاركة في البطولة، بدعم من “وكالة أخبار ليبيا 24″، إذ ستعمل الوكالة بالتكفل بمصاريف السفر والإقامة طيلة مدة البطولة، وذلك كمساهمة منها في دعم قدرات الشباب الليبي للمشاركة في البطولات المحلية والعربية والدولية.

مسابقة التحدي الأول للتكنولوجيا

وسيتنافس فريق “لا ب تاب ليبيا” في مسابقة “التحدي الأول للتكنولوجيا” حيث ستشارك الفرق في تحدي يتطلب منهم تصميم وبرمجة الروبوتات من أجل الحصول على مجموعة من المهمات.

وعمل الثنائي “” خالد الورفلي” و ” معاذ حبارة” على روبوت “قارب” ذاتي القيادة، مهمته تنظيف المسطحات المائية من النفايات.

يقول الشاب حبارة، وهو طالب في بجامعة بنغازي بكلية الهندسة قسم الاتصالات، إن العمل على الروبوت بدأ منذ 3 أشهر فقط، بمجهودات ذاتية بالكامل، وبدعم من مؤسسة “لاب تاب ليبيا”.

كما أعرب الشابان الليبيان، عن أملهما في أن تكون مشاركتهما، ناجحة في هذه البطولة، وأن يرفعا اسم ليبيا عاليًا ويكون الفريق من ضمن الفرق الفائزة في البطولة.

البطولة العربية للروبوت

وتعد البطولة العربية المفتوحة للروبوت، التي سيشارك فيها فريق “لاب تاب ليبيا” لأول مرة، من أقوى البطولات، التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ العام 2008.

ويشارك فيها فرق طلابية، من المؤسسات التعليمية، التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم في جميع الدول العربية من المرحلة العمرية 6 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية.

كما تعتبر هذه البطولة ملتقى للعقول المميزة من خيرة شباب الوطن العربي. وتهدف لتشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة.

ويشارك فيها ما يزيد عن 1500 طالب مشارك من 16 دولة عربية وبنحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت. وتحظى البطولة بتغطية إعلامية كبيرة واهتمام إعلامي عربي ودولي.

موعد البطولة

وستقام البطولة على مدار أربعة أيام من 1 حتى 4 يوليو المقبل. وتستضيفها في دورتها الـ13 جمهورية مصر بمدينة شرم الشيخ، وذلك للمرة الثالثة في مصر. وتضم البطولة 9 مسابقات للروبوت بأعمار مختلفة بتقنيات تكنولوجية مختلفة.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح يوم 1 يوليو بحضور عدد من الوزراء والسفراء من مصر والدول العربية المشاركة بالبطولة. إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء الأجانب ووفود وممثلين عن مؤسسات تطوير التعليم والروبوت العالمية.