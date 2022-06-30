انطلاق المرحلة النهائية لخط نقل الطاقة الكهربائية أوباري-الفجيج

30 يونيو، 2022 12:44 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انطلاق المرحلة النهائية، لاستكمال ما تبقى من تنفيذ خط نقل الطاقة الكهربائية “أوباري-الفجيج” بطول 70 كيلو مترا.

وقالت الشركة، إن هذا المشروع سيساهم في نقل كامل الطاقة المنتجة من محطة أوباري الغازية. وسيدعم الشبكة الكهربائية بحوالي 300 ميغاوات إضافية.

وثمّنت الشركة كل الجهود المبذولة من الخيرين ومسؤولي الدولة وهيئة أملاك الدولة في إتمام الإجراءات اللازمة بجبر الضرر.

وأعربت، الشركة العامة للكهرباء، عن شكرها لسكان منطقة الوادي، وأهالي منطقة الشارب،. وكافة المشايخ والمجلس الأعلى لقبائل فزان لمساهمتهم في حل العوائق لتنفيذ المشروع.

 

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30 يونيو، 2022 12:44 م
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