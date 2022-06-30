انخفاض أسعار النفط مع تأثر السوق بمخاوف الإمداد

30 يونيو، 2022 11:19 ص
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أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، اليوم الخميس، حيث أثقلت الأسواق المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات منتجات الوقود الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر، وهو العقد الأكثر نشاطًا، 45 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 112.00 دولارًا للبرميل.

وكان عقد أغسطس، الذي ينتهي اليوم الخميس، عند 115.15 دولارًا، بانخفاض 1.11 دولارًا للبرميل، أو 1.0 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 109.21 دولار.

وقال، محللين من “إيه إن زد ريسيرش”، إن مزيدًا من تعطيل الإمدادات أدى إلى انخفاضات محدودة في الأسعار، وسط تعليق الشحنات الليبية من مينائين رئيسيين بشرق البلاد، بينما شهدت الإكوادور انخفاضًا في الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة.

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30 يونيو، 2022 11:19 ص
18

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