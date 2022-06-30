الكهرباء تتسبب في أعطال بالأجهزة وتلف الأدوية في سبها الطبي

30 يونيو، 2022 4:43 م
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حليمة الماهري
حليمة الماهري

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت الناطقة باسم مركز سبها الطبي “حليمة الماهري”، أن تذبذب الكهرباء تسبب في تلف بعض الأجهزة الطبية وخاصة في قسم الأشعة.

وأشارت الماهري إلى أن تذبذب الكهرباء واللجوء إلى استخدام المولدات لساعات طويلة انعكس سلبا على القطاع الصحي في المدينة، من حيث تراجع عدد العمليات الجراحية في المستشفى، وزيادة معاناة المرضى في أقسام العناية والباطنة والأطفال.

من جانب آخر يشكو الصيادلة من احتمالية تعرض بعض الأدوية للتلف بسبب انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأن درجات الحرارة في الصيدلية يفترض ألا تزيد عن 25 درجة، ناهيك عن الأدوية التي تحتاج درجات حرارة منخفضة مثل الأنسولين.

30 يونيو، 2022 4:43 م
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