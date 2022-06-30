القطراني يشدد على رفع معاناة الليبيين خلال عبورهم منفذي أمساعد والسلوم

30 يونيو، 2022 11:37 م
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أخبارليبيا24

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، اليوم الخميس، على ضرورة رفع معاناة الليبيين خلال عبورهم منفذي أمساعد والسلوم.

وأكد خلال اجتماع للوقوف على حركة مرور المواطنين عبر منفذي امساعد والسلوم على ضرورة إيجاد الحلول للمختنقات والعوائق التي تواجه المسافرين.

ودعا القطراني إلى ضرورة تكليف لجنة إدارية لمتابعة أوضاع المنفذ، وتنظيم العمل فيه وتوفير كافة احتياجاته.

وأوضح نائب الرئيس أنه سيتواصل مع الجانب المصري لحل هذه الإشكاليات في أقرب وقت، مضيفاً بأن مصر دولة جارة وشقيقة، والعلاقات بينها وبين ليبيا أساسها الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وأشار إلى أنه سيقوم وأعضاء اللجنة بزيارة إلى معبر أمساعد الحدودي للاطلاع على أوضاعه، والوقوف على سير العمل فيه ومعرفة احتياجاته.

30 يونيو، 2022 11:37 م
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