الشيباني: الأجسام القائمة لم تعد قادرة على تقديم أي شئ لصالح البلاد

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قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الأجسام القائمة لم تعد قادرة على تقديم أي شئ لصالح البلاد.

وطالب الشيباني، كل من في المشهد الحالي عليهم تغليب مصلحة الوطن واتخاذ خطوة للوراء والعمل على إجراء انتخابات برلمانية فقط.

ودعا عضو النواب إلى تشكيل حكومة لإجراء الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام من منح الثقة للحكومة.

وأضاف الشيباني أن تحركات مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز والسفير الأمريكي ريشارد نورلاند مشبوهة ومرفوضة، وكل من يتماهى معهما يجب أن يصنف التصنيف الذي يليق به.

وأكد على مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والمثقفين تحريك الجموع لرفض مايجري من عبث وتلاعب بحاضر ومستقبل البلاد.