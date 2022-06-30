الأحوال المدنية بنغازي تطالب بالحفاظ على النسيج الاجتماعي من الاختراق

30 يونيو، 2022 10:15 م
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مصلحة الأحوال المدنية
مصلحة الأحوال المدنية

أخبارليبيا24

طالب مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي أسامة الدرسي الأجهزة والإدارات الأمنية في المدينة بضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي من الاختراق.

وشدد الدرسي في تعميم موجه لعدد من الإدارات والأجهزة الأمنية في المدينة عدم إصـدار أي بطاقـة شخصـية أو أي تعريـف أو إثبـات شخصي إلا من سـلطة رسميـة مختصـة قانونيـا.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي حرصًا علـى الأمـن القـومـي وحفاظـا علـى الهـويـة الليبيـة مـن التلاعـب خـوفـا علـى النسيج الاجتمـاعـي مـن الاخـتـراق.

وذكر أنه سيتم تحميل جميـع الجهـات الـتـي تـمـت مخاطبتهـا المسؤولية كاملـة عـن أي اختراق أو أي تجـاوز قـد يحصـل وذلـك لمـا للأمـر مـن خطــورة.

وأفاد مدير المصلحة أن الموضـوع ذو أهمية بالغة كونه أمر خطير وتوطين أشخاص ليس لهم قـيود في السجلات المدنية.

30 يونيو، 2022 10:15 م
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