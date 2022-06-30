احتجاجات وقطع للشوارع في تاجوراء احتجاجا على تصاعد حدة أزمة الكهرباء

أخبار ليبيا 24

أشعل متظاهرون في تاجوراء مساء اليوم الأربعاء احتجاجا إزاء تصاعد حدة أزمة انقطاع الكهرباء في مدينتهم، حيث دفعت الأزمة المتظاهرين للخروج إلى الطريق الساحلي للتعبير عن غضبهم.

وأبرم المحتجين، النار وسط “مفترق البيفي” احتجاجا على الانقطاعات المتكررة لساعات طويلة للتيار الكهرباء، في ظل أجواء الطقس الصيفية الحارة التي تشهدها ليبيا.

ورصدت، وكالة أخبار ليبيا 24، مقاطع فيديو وصور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الاحتجاجات في تاجوراء.

تاجوراء الان إغلاق الطرقات وحرق الإطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة pic.twitter.com/1H6H75RVR2 — المعتصم الفيتوري (@AlmAlfytwry) June 29, 2022

وتسجل المدن الليبية، منذ عدة أيام، معدلات طويلة لساعات انقطاع التيار الكهربائي، في ظل عجز الشركة العامة للكهرباء بحكومة الوحدة عن إيجاد الحلول لها.

وفاة طفلين

وسُجّلت، اليوم في كل من مدينتي صرمان وطرابلس، حالتي وفاة لطفلين رضيعين، كانا في حاجة ماسة إلى الأكسجين، لكن وبسبب انقطاع الكهرباء لقيا مصرعهما، وفق إفادة شهود وإحدى المصحات العلاجية في طرابلس.

وقالت، مصادر محلية في مدينة صرمان، لأخبار ليبيا 24، اليوم، إن طفلًا رضيعًا “رياض مفتاح دكام” توفي بسبب ضيق في التنفس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت، مصحة الفهد الطبية التخصصية في العاصمة طرابلس، على حسابها على فيسبوك، أنها تسلمت الطفلة “نسيبة هامان”، متوفية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، بعدما كانت في أمس الحاجة لتلقي جرعات أكسجين.