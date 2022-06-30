إيقاف الخدمات الأرضية لثلاث شركات طيران في مطار مصراتة احتجاجا على عدم صرف المرتبات

أخبار ليبيا 24

أعلن، اليوم الخميس، في بيان منسوب، إلى المكتب التنفيذي بالنقابة العامة للنقل الجوي، توقف تقديم الخدمات الأرضية بمطار مصراتة ومطارات المنطقة الجوية، وذلك احتجاجا قيام حكومة الوحدة بحل مشكلة المرتبات المتأخرة.

وجاء، في البيان الذي اطلعت على نسخة منه وكالة أخبار ليبيا 24، أنه “ابتداء من ساعات فجر اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 تقرر عدم تقديم الخدمات الأرضية لشركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الأفريقية وشركة طيران النفط في كل من مطار مصراتة ومطارات المنطقة الجنوبية”.

وأعرب المكتب، بحسب البيان، عن أسفه لهذا التوقف، الذي جاء بعد عدة لقاءات كان آخرها يوم أمس الأربعاء مع وزير المواصلات، لحل أزمة انقطاع المرتبات، ولكن “دون جدوى”.

وقال المكتب، إن هذا القرار جاء بعد اللقاء مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في مطار مصراتة في 18 يونيو 2022 وبناء على اجتماع المدير العام لمطار مصراتة الدولي ومدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية والمجلس البلدي مصراتة يوم 25 يونيو 2022 وبناء على الاجتماع مع وزير المواصلات يوم 29 يونيو 2022، لحل مشكلة المرتبات.