أوبك+ تواجه احتمالات ضئيلة لضخ المزيد من النفط

أخبار ليبيا 24

تواجه منظمة البلدان المصدر للنفط وحلفاؤها “أوبك +” احتمالات ضئيلة لضخ المزيد من النفط، حيث تدخل اليوم الخميس، في اجتماعها الثاني والأخير وسط حديث عن أن من غير المرجح أن تقرر قريبًا ضخ المزيد من البراميل إلى السوق بعد أغسطس.

وفي آخر تجمع لها، في أوائل يونيو، قررت أوبك + زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، مقارنة بخطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًا على مدى ثلاثة أشهر. وتتكون أوبك + من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا.

ورحبت واشنطن بقرار المنتجين في يونيو الذي أعقب ضغوطا من الغرب على أوبك + لزيادة الإنتاج للمساعدة في خفض أسعار النفط.

وسجلت الأسعار العالمية أعلى مستوياتها منذ مستوياتها القياسية في 2008 بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وقد تراجعت الأسعار منذ ذروة مارس هذا العام، لكنها ارتفعت فوق 115 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع بسبب شح المعروض والقلق من ضعف قدرة أوبك على زيادة الإنتاج.

وأبلغ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الأسبوع أنه تم إبلاغه أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما العضوان الوحيدان في أوبك اللذان يمتلكان طاقة فائضة كبيرة، بالكاد يستطيعان زيادة إنتاج النفط.

وسيسافر بايدن إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يضغط على الرياض لزيادة الإنتاج.

وقال خمسة مندوبين على الأقل من أوبك + إن اجتماع هذا الأسبوع سيركز على تأكيد سياسات الإنتاج في أغسطس ولن يناقش سبتمبر.