آمال ماهر تظهر أخيرا.. أين كانت ولماذا اختفت؟ تخرج في تسجيل مصور.. وتوجه رسائل للجميع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فوجئ قبل نحو أسبوع المصريون بصفحة منسوبة للمغنية آمال ماهر على فيسبوك تدعي اختفاءها ومداهمة منزلها.

وذاع الخبر كالنار في الهشيم “اختفت آمال ماهر” وراح المدونون ينسجون السيناريوهات ويطرحون الأسئلة التي لم تجد إجابة لفترة طويلة.

مر يوم والثاني والثالث، وامتدت الأيام إلى أسبوع كامل من الاختفاء الطويل للفنانة المصرية البالغة 37 عاماً.

وعلى مدار الأيام السبعة لم تهدأ ماكينة الأسئلة عن الدوران.

أين هي آمال ماهر؟ لماذا لم تخرج بنفسها لنفي الشائعات التي تطولها؟ لماذا لا تطمئن جمهورها ومحبيها عليها؟.

وغيرها من الأسئلة التي شغلت الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البيوت.

وتصدت نقابة المهن الموسيقية للأسئلة،

ولكن الإجابات التي خرجت من هاني شاكر ونادية مصطفى وآخرين لم تُزد الأمر إلا غموضا.

على مدار أسبوع كامل تفاعل مع اختفاء آمال ماهر العديد من الفنانين والمشاهير ولاعبي الكرة،

الذين وجهوا نداء للنجمة المصرية بالظهور لطمأنة محبيها.

وصرح أكثر من فنان بالتواصل مع الأسرة التي كانت طوال الوقت تبعث برسائل طمأنينة إلى السائلين.

*رسائل للجمهور

أخيراً ظهرت آمال ماهر مساء اليوم الأربعاء للإجابة عن الأسئلة التي دارت في أذهان محبيها.

وكشفت ماهر في مقطع فيديو مسجّل أنها غابت خلال الفترة الماضية نظراً لإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت: جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليّا،

معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا.

وأضافت: ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.

وتابعت: الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير.

ووجهت آمال ماهر رسالة حب إلى محبيها:

وقالت: أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب”.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، قد وجه رسالة إلى ماهر.

وأكد أنه حاول الاتصال بها أكثر من مرة، لكن جميع هواتفها مغلقة، لافتا إلى أن النقابة اتصلت بأسرتها بعد فشل الوصول لها.

وأشار شاكر في تصريحات تلفزيونية إلى التواصل مع أسرة آمال ماهر، التي أكدت أنها بخير.

وتابع: “من فضلك يا آمال اطلعي للجمهور والرأي العام ووضحي موقفك لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين”.

* البرلمان يتساءل

ودفع أمر اختفاء آمال ماهر بعضو مجلس النواب المصري آمال عبدالحميد بالتقدم بطلب إحاطة لكشف غموض الاختفاء الطويل.

وقالت فيه ما قالته نقابة المهن الموسيقية أثار الجدل والخوف أكثر، وواجبي الوقوف بجانب المرأة ورفع الاضطهاد والعنف الذي تعاني منه.

وتابعت: نريد رفع اللبس والوصول إلى استيضاح حقيقي لاختفاء آمال ماهر.

* الاعتزال

وأعلنت المطربة آمال ماهر اعتزالها الفن في يونيو 2021 لظروف خارجة عن إرادتها،

وكتبت آمال عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم،

نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني،

وأعربت عن تمنياتها لكل جمهورها الخير والسعادة في هذه الحياة، متمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

وعادت بعد أسبوعين وأكدت عدولها عن قرار اعتزال الفن.

وقالت: “جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط”.