مصرع طفلين اختناقًا بسبب انقطاع الكهرباء في صرمان وطرابلس

أخبار ليبيا 24

لقي طفلان مصرعهما في طرابلس وصرمان جراء ضيق التنفس في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، بعدما كانا بأمس الحاجة إلى الأكسجين، بحسب رواية شهود ومصحة الفهد الطبية في العاصمة.

وقالت، مصادر محلية في مدينة صرمان، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن الرضيع “رياض مفتاح دكام” (8 أشهر) توفي بسبب ضيق في التنفس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

يأتي ذلك بينما أعلنت، مصحة الفهد الطبية التخصصية في العاصمة طرابلس، أنها تسلمت الطفلة “نسيبة هامان” البالغة من العمر عام ونصف العام، متوفية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، بعدما كانت في أمس الحاجة لتلقي جرعات أكسجين.

وتعاني المدن والمناطق في ليبيا منذ أيام -في ظل ارتفاع درجات الحرارة- من الانقطاعات المستمرة للكهرباء.

والأسبوع الماضي، أثارت صورة جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأب يجري عملية “بخار” لطفله وسط حي الصابري في بنغازي، حالة من السخط على تلك المواقع.

وأظهرت الصورة، الأب “هيثم الغول” هو يجري عملية “بخار” لطفله المريض، مستعينا بمولد كهربائي وسط الشارع، في ظل أزمة الكهرباء التي تعاني منها المدينة.

وعبر، مرتادي مواقع التواصل، عن سخطهم لما آلت إليه الأوضاع نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء، وعدم إيجاد حلول لها من قبل حكومة الوحدة التي صرفت المليارات منذ توليها للسلطة.