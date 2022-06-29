اكتشاف مادة في الفضاء تستخدم كمطهر للأرض البحث استمر أكثر من 50 عاما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مجموعة من الباحثين، من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي (MPIfR) في مدينة بون الألمانية،

عن أول اكتشاف لـ”أيزو بروبانول” في الفضاء بين النجوم.

وتستخدم هذه المادة كمطهر على الأرض، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف في مجلة “علم الفلك والفيزياء الفلكية”.

وتعد “الأيزو بروبانول”، أهم كحول يتم استخدامه على الأرض،

وكان اكتشافه ممكنا بفضل ملاحظات منطقة تشكل النجوم (Sgr B2)، بالقرب من مركز مجرتنا،

وهي هدف متابعة دائم لتلسكوب (ألما) في تشيلي.

*50 عاما

ويستمر البحث عن الجزيئات في الفضاء منذ أكثر من 50 عاما، وحتى الآن،

وحدد علماء الفلك 276 جزيئا في الوسط بين النجوم، وكان “أيزو بروبانول” هو أحدثها وأغربها.

ويقول أرنو بيلوش في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي:

“بدأت مجموعتنا في التحقيق في التركيب الكيميائي لمنطقة تشكل النجوم (Sgr B2 ) منذ أكثر من 15 عامًا باستخدام تلسكوب ( IRAM ) البالغ طوله 30 مترا”.

وكانت هذه الملاحظات ناجحة وأدت بشكل خاص إلى الكشف الأول عن العديد من الجزيئات العضوية بين النجوم،

ومع ظهور تلسكوب (ألما) في تشيلي قبل عشر سنوات، أصبح من الممكن دراسة طويلة المدى للتركيب الكيميائي للمنطقة بسبب الدقة العالية والحساسية التي يوفرها تلسكوب (ألما).

ومنذ عام 2014، أدت ملاحظات (ألما) إلى تحديد جزيئات عضوية جديدة مثل (ايزو بروبيل السيانيد، ميثيل فورماميد، اليوريا)، وأحدث نتيجة كانت اكتشاف البروبانول (C3H7OH).

والبروبانول عبارة عن كحول، وهو الآن الأكبر في هذه الفئة من الجزيئات التي تم اكتشافها في الفضاء بين النجوم،

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف “الأيزو بروبانول” في الوسط النجمي.