هل استولى حسام حبيب على أموال شيرين عبدالوهاب؟ شيرين ترد على المعجبين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب جانبا خفيا من علاقتها بطليقها حسام حبيب، وأجابت عما تردد بشأن استيلائه على أموالها وتهديده لها بالسلاح.

وتساءل أحد متابعي المطربة المصرية، عبر خاصية “ستوري” على صفحتها بموقع “أنستقرام”: “هو حسام فعلا زي ما الناس بتقول أخد فلوسك؟

وأجابت شيرين عبدالوهاب: بصراحة حق الله إن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا،

بل بالعكس تماما أنا ماعرفتش أحوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما،

وهو كان بيحافظ على مالي ودي صراحة عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة.

وفي سؤال آخر، كشفت شيرين عبدالوهاب حقيقة ما تردد بشأن رفع زوجها السابق حسام حبيب السلاح عليها خلال الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.

وقالت المطربة الشهيرة: “طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كدة؟ وبرضو دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا”.

وأفرج عن الفنان حسام حبيب بكفالة مالية في مايو الماضي،

بعد خضوعه للتحقيق في النيابة العامة بالشيخ زايد، على خلفية اتهامه بالتهديد والتعدي على طليقته شيرين عبدالوهاب وابنتها بالسب.

آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب هي أغنية “يا معافر”،

التي طرحتها في أبريل الماضي ضمن الحملة الدعائية لأحد البنوك،

ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى ما يزيد على 50 مليون مشاهدة.