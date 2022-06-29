الأطقم الطبية بمراكز العزل تطالب حكومة الدبيبة بدفع مستحقاتها خلال الجائحة

أخبار ليبيا 24

احتجت، العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بمراكز العزل والفلترة، وقاموا بوقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي خصصت لهم نظير عملهم خلال جائحة كورونا.

وقال، فتحي أبي الأشهر، أحد المتظاهرين، لأخبار ليبيا 24، إن رئاسة الوزراء حمّلت مسؤولية صرف المستحقات لوزارة الصحة، لافتًا إلى أن ديوان رئاسة الوزراء، أكد أنه لم يوقف أي إجراء بالخصوص، كما طالب الوزارة بحصر القيمة كاملة حتى ديسمبر 2022 لمعرفة المبلغ.

وأضاف أبي الأشهر، أن الديوان طالب وزارة الصحة، بتغيير الصكوك المجمدة، باعتبار أن صلاحيتها انتهت وتم تغيير المراقب المالي.

مماطلة

وقال: “المماطلة من الوزارة وفقًا للديوان، وعدد الصكوك لم يتم جمعها، ورئاسة الوزراء تريد صرفها، وفقاً لما أبلغته لنا”.

وتابع المتظاهر، في حديثه لأخبار ليبيا 24، “أن رئاسة الوزراء أبلغتهم أن حساب وزارة الصحة مجمد، وذلك يؤثر على صرف مستحقاتهم، لأن القيمة غير موجودة”.

وقال: “إن قرار تخصيص “200 ميلون” يعتبر قرارًا غير ذي قيمة، لأنه من بند الطوارئ غير الموجود أصلًا، باعتبار أن الحكومة تعمل بدون ميزانية”.

وأضاف أن، “الحل يكمن- وفقاً لرئاسة الوزراء- في توفير المبلغ من أي جهة، وحصر المبلغ بالكامل حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، ومن غير المنطق أن تكون القيمة مجهولة وقابلة للزيادة”.