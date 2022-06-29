استطلاع| معاملة الليبيين في منفذ السلوم..تكذيب للخارجية المصرية ومعاملة سيئة على الحدود وممتازة في المدن

أخبارليبيا24- استطلاع

طفت على السطح الأيام القليلة الماضية مشكلة المعاملة السيئة التي يتعرض لها المسافرين الليبيين عبر منفذ السلوم البري.

حيث يفرض الجانب المصري على الليبيين دفع مبالغ كبيرة أثناء الدخول والخروج إلى البلاد ما أثقل كاهل المسافرين الليبيين، إضافة إلى الانتظار لساعات طويلة في أماكن غير مهيأة ودون كراسي ولا احترام للصغير أو الكبير ولا المرضى.

ورغم كثرة شكاوي الليبيين من سوء المعاملة على الحدود إلا أن الخارجية المصرية تؤكد أن مصر توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة لليبيين في بلدهم الثاني.

ولمعرفة رأي متابعينا، توجهت “أخبارليبيا24” بسؤال حول هذه التصريحات إن كانت صحيحة أو غير صحيحة من الجانب المصري.

بداية يقول امراجع خالد العوكلي :”المعاملة سيئة جدا داخل الجمرك المصري السلوم، أما بعد الجمرك داخل الأراضي المصرية فإن الأمور ممتازة والمعاملة طيبة”.

والمعلم عمر يقول :”غير صحيح، مصر متى صدقت، استغلال مابعده استغلال اقصروا حتى في أمانات الناس من غير الألفاظ الوقحة اللي يتلفظوا بها في الجمارك أمام النساء والشياب ويفتشوا حتى في أحذية الأطفال يفلسوا بيك قبل دخول الحدود سكروا بينا وبينهم ولزوا العمالة الموجودة في ليبيا”.

ويؤكد Ayad Almzeny :”أن الحكومة المصرية تكذب كعادتها وإن شالله الأيام القادمة ستندلع حرب بين مصر وليبيا بسبب سوء معاملة الليبيين”.

ويقول Salem Aljelali :”غير صحيح”، كذلك، موسى المجريسي يؤكد :”غيرصحيح كلام الخارجية المصرية”، وأيضًا Fajriea M Idris :”غير صحيح ياريت يسكرو بينا وبينهم”.

أحمد العوامي يؤكد :”فرض رشاوي واستفزاز والاحترام حتى للمرضى حتى ولو فى سيارات الإسعاف ناهيك على الرسوم الكثيرة يجب قفل هذه الحدود”.

وأيضًا Hamad Younes Hamad :”غير صحيح، ياخذوا في الرشوة سواء اللي داخل لمصر أو مروح إلى ليبيا عاملين زي المنشار طالع واكل نازل واكل، الأفضل غلق الحدود نهائي”.

ويؤكد Mustafa Elhasi :”الكلام الصح أن المعاملة علي الحدود ليست المعاملة المطلوبة، ما تختم جوازك نين يطلع دينك وأنت تراجي في مكان حتي حمام مافيه”.

وتابع :”زيد على ذلك دفع 350 جنيه و25 دولار و250 جنيه نظافة وعند الرجوع 350 جنيه ليش هذا كله”.

ويضيف :”لانطالب بمعاملة المصريين بالمثل، بل نطالب الحكومة الليبية لتسهيل الإجراءات و350 تدفع عند الدخول فقط هذا شيء طبيعي، أما 25 دولار فهذا ظلم و250 جنيه ظلم، هذا هو المطلوب، حافظوا علي العلاقات بين الدولتين وبين الشعبين”.

ويقول Alshek Mimon :”صحيحة وغير صحيحة، صحيحة في المدن، ومعاملة الشعب المصري وفهمهم للحالة حتى أن البعض يشكر ويحمد الله على النعمة التي يعيشها اليوم نتيجة عمله في ليبيا أيام خلت”.

ويضيف :”وغير صحيحة أن الحكومة غاضة النظر عما يحدث من ابتزاز ودفع مبلغ خمسة وعشورن دولار، وعلى كل جواز سفر بالإضافة إلى غرامات الإقامة”.

وتابع :”وعليه على الحكومة المصرية إلغاء مبلغ الـ 25 دولار رسوم الدخول، علما بأن آلاف المصريين يمارسون التجارة والمقاولة بكل حرية ودون دفع أي رسوم ولو اتخذت السلطات الليبية قرارًا بإرجاع المصريين إلى ديارهم وهم الآلاف للحقت أزمة للحكومة المصرية”.

ويؤكد أيضًا Baha Ali :”بالنسبة للحدود، تصريحات الخارجية المصرية غير صحيحه بالكامل، معاملة استفزازية، أما بعد ماتفوت الحدود داخل مصر معاملة طيبة وحسنة شهادة بالله السلطات المصريه يديروا حل”.