ظبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي

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تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أمس الأحد من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح.

ملاحقة التشكيل العصابي بدأت عندما تقدم مواطن بشكوى ضد مجهولين تعدوا عليه، وسلبوا مبلغا ماليا منه.

فضلا عن سلبهم أغراضه الشخصية حيث كلف أعضاء التحريات بالبحث والتحري.

وبحسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجه أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة.

وبمراجعة كاميرات المراقبة جرى التعرف على أحد الأشخاص، وتحديد مكانه في منطقة الفويهات.

وأكدت المديرية أنه تم إعداد كمين وضبط الشخص الذي ظهر بالكميرات وكان بحوزته سلاح ناري.

أثناء التحقيقات اعترف المتهم بالتورط في الواقعة سالفة الذكر، وأيضا جرائم سلب بقوة السلاح أخرى للمواطنين.

كما اعترف أيضا بسرقة العمالة الوافدة، واتضح بالتعميم عليه أنه مطلوب لدى مراكز شرطة الصابري وقاريونس والفويهات.

وذلك على ذمة محاضر سلب للمواطنين بقوة السلاح.

وأفادت المديرية أن المتهم أحيل إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمرا عن باقي أفراد التشكيل.