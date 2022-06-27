القطراني يشرف على تسليم حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة بنغازي

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تم أمس الأحد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي تسليم حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة للمدير التنفيذي للشركة عبدالجليل البرغثي ، من قبل الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء بنغازي وبإشراف من نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني

وأكد القطراني خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أنه كان حريصاً كل الحرص على أن تصل هذه المرتبات إلى مستحقيها.

موضحا أن إيصالها تم من خلال ديوان مجلس الوزراء ، بعد أن تم الإتفاق على احالتها إلى حساب الديوان من قبل المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

وأكد القطراني إلتزم عميد البلدية الصقر بوجواري بإحالته للديوان في إجتماع رسمي.

منوها أن الأجتماع سيكون بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي .

وأضاف نائب رئيس الحكومة بأن رئيس الحكومة فتحي باشاغا يعطي هذا الموضوع أهمية قصوى.

مؤكدا أنه يطالب بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بقوت العاملين بالشركة وقوت الليبيين بصفة عامة.

ومن جهته قال عبدالجليل البرغثي المدير التنفيذي للشركة بأن العاملين بالشركة يتقدمون بالشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني.

مثمنا ماوصفه بالخطوة الإيجابية التي جاءت بعد انتظار طويل.

وأكد بأن مرتبات خمسة أشهر لكافة العاملين بالشركة قد تم استلامها من قبل ديوان مجلس الوزراء بكافة المزايا.

مؤكدا انها ستكون في حسابات مستحقيها اعتباراً من صباح اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 ميلادي.