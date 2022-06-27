استطلاع.. قدرة الدبيبة على العمل بجدول المرتبات الموحد وإمكانية الصرف

أخبارليبيا24_متابعات

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، السادس عشر من يونيو الجاري، العمل بمقترحه” لقانون المرتبات الموحد إلى حين إصداره لاحقه.

وقال، المكتب الإعلامي للدبيبة، “تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحياة الكريمة، مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه اليوم العمل بجدول المرتبات الموحد”.

يأتي ذلك بعد الاجتماع العادي السابع لمجلس الوزراء لعام 2022، بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس.

وجاء هذا القرار بعد يوم من إقرار مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2022، والتي تقدمت به الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

في وقت كان البرلمان يعتزم إعتماد جدول المرتبات الموحد ولكن حكومة الدبيبة سبقته لذلك.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعتماد مجلس النواب لحكومة فتحي باشاغا التي لم تستطع دخول طرابلس.

وكان من المقرر أن يعتمد البرلمان جدول المرتبات قبل إعتماد الحكومة لكن ذلك لم يحدث أيضا.

من هنا طرحت أخبارليبيا24 سؤال لمتابعيها حول الجدول المعتمد من قبل حكومة الدبيبة.

وكان السؤال هل يوافق ديوان المحاسبة على صرف جدول المرتبات الموحد للقطاع العام دون قانون مرتبات؟؟

وهل يستطيع الدبيبة صرف المرتبات حسب الجدول ام هي معركة إعلامية ضد حكومة باشاغا؟؟ 1- نعم. 2- لا 3- معركة اعلامية.

إجابات المتابعين

بدأت الإجابات من المتابعين بالامل بالله والهادي الهادي والبحر الهادى الهادى مؤكدين قدرة الدبيبة على ذلك.

واتفق معهما وردة النجرس لمنفية و ام احمد لقدم بقولهما نعم لصالح قدرة الدبيبة على تمرير الجدول.

لكن Ramadan Omar El shaari اتجه نحو إجابة تؤكد أن الأمر برمته منوط بمحافظ المركزي الصديق الكبير.

وطالب الشيخ الهامل في إجابته بتحقيق العدالة والمساواة بين الليبيين من ناحية مبلغ الراتب الذي قال أنه ضئيل جدا.

أيضا النسر الذهبي والسيرة النبوية وام سلمى سلمى سلمى أكد إستطاعت الدبيبة بالعمل على الجدول وتمريره.

وفي المجمل أتت الإجابات مؤكدة قدرة الدبيبة على توحيد المرتبات من خلال الجدول الذي اعتمده.

لكن إجابات أخرى لم ترفض الأمر ولم تؤكد فشل الدبيبة لكنها أكتفت بالتشكيك والوقوف في المنتصف معلقة ” إن شاء الله خير “.