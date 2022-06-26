مناورة مشتركة بين الخليج والبريقة من أجل المحافظة على البيئة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة السلامة والصحة والبيئة في شركة البريقة لتسويق النفط عبد الباسط موسى إن مناورة تدريبة بين الشركة و شركة الخليج العربي للنفط للمحافظة على البيئة.

وأوضح موسى ان المناورة محاكاة تدريبية على شواطئ مدينة طبرق لأنها منطقة حساسة يجب المحافظة على البيئة التي تسعى لها المؤسسة الوطنية للنفط وإدارات السلامة في شركتي الخليج والبريقة.

وأضاف مدير الإدارة أن شواطئ مدينة طبرق بها عدد من المصايف والموانئ والكورنيش وأهمها محطة تحلية المياه يجب المحافظة عليها.

وأفاد أن هذه المناورة بتوجيهات من المؤسسة الوطنية للنفط لتجهيز وتقييم وتدريب الكوادر الوطنية بالشركات الوطنية لمعرفة المشاكل والاحتياجات لإدارات السلامة والصحة والبيئة.

وأشار إلى أن هناك تعاون في هذا المجال بين شركتي الخليج والبريقة لأن الموقع متقارب والعمل واحد، والمحافظة على البيئة عمل جماعي وليس فردي.

وشدد موسى على ضرورة تدريب هذه العناصر على المعدات الحديثة المتطورة التي توفرها المؤسسة للشركات النفطية.

وذكر أن اليوم التدريب على تطويق بقعة زيت لأجل محاصرتها وسحبها عن طريق المعدات الموجودة في إدارات السلامة في الشركتين ليتم الاستفادة من الزيوت في حالات الانسكابات النفطية.

وبين مدير الإدارة أن التلوث يأتي فجأة ويجب الاستعداد له في كل الأوقات، موضحًا أن هذه ليست المحاكاة التدريبية الأولى بل ستكون هناك تدريبات أخرى للرقي بمجال السلامة والصحة المهنية في كل قطاع النفط.