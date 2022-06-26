لجنة الطاقة تحذر من عرقلة عمل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

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حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، ودعت إلى تحييدها من التجاذبات السياسية.

وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت ما دار في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وذلك من الموافقة على مناقشة مقترح تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد البيان أن حكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

مؤكدة أنها فاقدة السيطرة الفعلية على جميع الحقول والموانئ النفطية.

وشددت اللجنة في بيانها على عدم اعترافها بأية قرارات ارتجالية بهذا الشأن وتحمل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك.

وحثت مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذ التدابير لنقل مقره القانوني إلى بنغازي.