لجنة الطاقة تحذر من عرقلة عمل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

26 يونيو، 2022 10:17 ص
21

أخبارليبيا24_ليبيا

حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، ودعت إلى تحييدها من التجاذبات السياسية.

وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت ما دار في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وذلك من الموافقة على مناقشة مقترح تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد البيان أن حكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

مؤكدة أنها فاقدة السيطرة الفعلية على جميع الحقول والموانئ النفطية.

وشددت اللجنة في بيانها على عدم اعترافها بأية قرارات ارتجالية بهذا الشأن وتحمل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك.

وحثت مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذ التدابير لنقل مقره القانوني إلى بنغازي.

26 يونيو، 2022 10:17 ص
21

مقالات ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد: تأثير موجة الحر على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب

26 يونيو، 2022 12:44 م

بدء الامتحانات النهائية لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى ليبيا

26 يونيو، 2022 12:13 م

وليامز: الثلاثاء المقبل لقاء عقيلة والمشري ونحذر من أي تحرك أحادي

26 يونيو، 2022 11:47 ص

عقيلة صالح يبحث المشاكل التي تواجه نقابة المهن الطبية المساعدة

26 يونيو، 2022 11:22 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى