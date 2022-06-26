في اجتماع مع مسؤولي شركة الكهرباء.. هويدي يضغط في اتجاه تحسين وضع الكهرباء في بنغازي

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس غرفة العمليات الأمنية، اللواء صلاح هويدي، اجتماعا بمدراء إدارات الشركة العامة للكهرباء للضغط في اتجاه تحسين الوضع الكهربائي في مدينة بنغازي التي وصلت فيها ساعات طرح الاحمال إلى 12 ساعة متواصلة.

وبحسب بيان الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأحد، أكد مسؤولي شركة الكهرباء خلال الاجتماع على سعيهم ليل نهار لحل الاشكاليات الحاصلة.

كما أكد مسؤولي شركة الكهرباء بأن وضع الشبكة سوف يتحسن خلال الأيام المقبلة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التحكم الجهوي الشرقي، ومساعد مدير عام الانتاج بالمنطقة الشرقية ومدير إدارة شبكة الجهد المتوسط.

كما حضره مدير محطة شمال بنغازي، ورئيس قسم الوقود بالمنطقة الشرقية، ومدير محطة السرير الغازية، ومساعد مدير الإنتاج على مستوي ليبيا.

وشكلت غرفة العمليات الأمنية بقرار من النائب العام وإسناد من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.