شركة سرت تؤكد تواصلها مع الكهرباء لتوفير الغاز المطلوب

أخبار ليبيا 24

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أنها على تواصل دائم وتعاون مستمر مع الشركة العامة للكهرباء، لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات حسب المتاح.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عبدالله إبراهيم اشويقي، في بيان اليوم، إن “العمل جار على إعادة تشغيل حقل الساحل، فور الانتهاء من إصلاح منظومة التحكم في تشغيل معمل الغاز، والتي أثرت بشكل جزئي على إمدادات الغاز بحوالي 30 مليون قدم مكعب خلال اليومين الماضيين فقط”.

وأوضح أنه لضمان توفير الكميات المطلوبة لتوليد الكهرباء فإن هذا الأمر يتطلب إعادة ضخ الغاز من محطة 103 التابعة لشركة الزويتينة للنفط، والتي تبلغ حوالي 160 مليون قدم مكعب يوميًا.

طرح الأحمال

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء فرع بنغازي اليوم الأحد، أن طرح الأحمال على المدينة اليوم سيكون على مرحلتين.

وأضافت الشركة أنها ستلجأ اليوم إلى عملية طرح الأحمال على فترتين خلال اليوم بواقع عدد 4 ساعات في كل فترة على مدينة بنغازي وضواحيها.

تطور أزمة الكهرباء

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال على المدينة سيكون بواقع 8 ساعات في اليوم.

يشار إلى أن المدن الليبية تشهد هذه الأيام تطور لأزمة الكهرباء حيث تصل ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة في عجز تام للحكومة عن إيجاد حل رغم الوعود الكثيرة.

من جانبه، أكد إشويقي أن من أهم أولويات الشركة المحافظة على استمرار تزويد الغاز للمستهلكين بالكميات المتوفرة والضغوط المطلوبة، والعمل باستمرار على زيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

إنتاج الغاز الطبيعي

ولفت إلى إنتاج الغاز الطبيعي من حقول الغاز التابعة للشركة والتي تشمل “الساحل والإرادة والاستقلال”، ويستمر ذلك على مدار 24 ساعة متواصلة، والتي تبلغ نحو 145 مليون قدم مكعب يوميًا، مضيفا أن هذه الكمية يجري استخدام جزء منها والذي يبلغ حوالي 35 مليون قدم مكعب يوميا، لتشغيل عمليات محطة الكبس ومحطات توليد الكهرباء بالشركة.

وشدد إشويقي على فصل المكثفات من الغاز في عمليات إنتاج الغاز من حقول الشركة، والتي تبلغ حوالي 6500 برميل يوميا، مضيفا أن هذه الكمية يجري تخزينها بخزانات خاصة بالمكثفات بالبريقة، قائلًا “هذه الكميات المذكورة لا يصح أن يطلق عليها مصطلح الغاز المصاحب للنفط المنتج من حقول الغاز التابعة لشركة سرت”.