سبعيني يطلق النار على زوجته العشرينية داخل مطعم الشرطة تبحث عن الأسباب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قتلت مطربة مكسيكية بعد أن أطلق زوجها الرصاص عليها داخل مطعم، من دون أن تتوصل التحقيقات إلى دوافع الواقعة المأساوية حتى الآن.

وأفادت السلطات الأمنية، بمقتل المطربة يرما ليديا البالغة من العمر 21 عاما،

في مطعم “سونتوري ديل فالي” جنوبي مكسيكو سيتي، على يد زوجها خيسوس هيرنانديز ألكوسر صاحب الـ79 عاما.

ووفق شهود، فقد أطلق ألكوسر الرصاص على ليديا 3 مرات، وحاول الهرب من موقع الحادث.

وحسبما ذكرت صحيفة “إل يونيفرسال” المكسيكية، فإن ألكوسر دخل في مشاجرة مع ليديا قبل أن يطلق عليها النار،

حاول الفرار برفقة أحد حراسه “بعد محاولته رشوة الشرطة”.

*الدوافع غامضة

ولا تزال دوافع ارتكاب ألكوسر للجريمة غامضة،

إلا أن الشرطة المكسيكية أكدت أنه جرى اعتقال المتهم برفقة امرأة أخرى كانت معه وقت إطلاق النار على ليديا،

وأشارت إلى وجود “قضايا ابتزاز سابقة” في ملف الزوج القاتل.

وسبق للفنانة الراحلة المشاركة في عروض “غرانديوزا 12″، وهي سلسلة حفلات موسيقية تقام في كل من المكسيك والولايات المتحدة،

تجمع مطربين من أميركا الوسطى والجنوبية.