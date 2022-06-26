سامسونج يطرح تحفته الجديدة “Galaxy F13” دقة وضوح أكثر من 1080 بيكسل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سامسونج أطقت هاتفها هاتفها الذكي Galaxy F13 الجديد، الذي يمتاز ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير ساعة.

وكشفت الشركة أن الهاتف الذكي Galaxy F13 الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.6 بوصة، وبدقة وضوح 1080+ بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج سامسونج Exynos 850 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

– مواصفات الهاتف الذكي Galaxy F13

يحتوي الهاتف الذكي الجديد على كاميرا خلفية، تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل.

بالإضافة إلى عدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وعدسة للعمق بدقة وضوح 2 ميجابيكسل مع فلاش LED.

بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

*الألوان

– يتوفر الهاتف الذكي Galaxy F13 الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، بالألوان الآتية:

Waterfall Blue.

Nightsky Green.

Sunrise Copper.