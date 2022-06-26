حمودة: أزمة إمدادات الغاز ناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط

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قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة اليوم الأحد، إن أزمة إمدادات الغاز ناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط.

وأوضح حمودة أن هذا الإيقاف ترتب عليه فقدان قرابة 1000 ميغا وات من إنتاج الشبكة العامة.

وأضاف المتحدث أن استمرار هذا الإقفال من المتوقع أن يؤدي إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين.

وأشار حمودة إلى أن الحكومة لازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة.

وذكر المتحدث أن الحكومة شكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة.

وجدد حمودة مطالبة الحكومة مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء إقفال الحقول النفطية .

وأكد إن اقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين.