تحذير من موجة حر قياسية في ليبيا

26 يونيو، 2022 1:17 ص
0

أخبار ليبيا 24

حذّر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمرة أثناء فترة الذروة.

وأصدر المركز، تحذيرًا بشأن درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، خلال الأيام القادمة، خاصة في فترة الذروة من الساعة 12 صباحًا إلى الـ05 مساءً.

وأوضح المركز، أن موجة حر ستستمر على المناطق الغربية، حيث تصل الحرارة إلى 45 درجة مئوية، خاصة الدواخل والجنوب وتشمل المناطق الشمالية الشرقية بأقل حدة.

 

الوسوم
26 يونيو، 2022 1:17 ص
0

مقالات ذات صلة

تعرف على الرجل الأقوى في طبرق لعام 2022

26 يونيو، 2022 12:35 ص

صرخة أسر أطفال التوحد في طبرق في وجه قلة الإمكانيات العلاجية

25 يونيو، 2022 11:55 م

الإيقاع بكهربائي منازل سرق 10 آلاف دينار من منزل جاره في بوعطني

25 يونيو، 2022 11:25 م

روسيا تؤكد سيطرتها على كامل سيفيرودونتسك

25 يونيو، 2022 10:35 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى