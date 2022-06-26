بدء الامتحانات النهائية لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى ليبيا

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انطلقت صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لصفوف النقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، واِختبارات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي بمُشاركة مليون واحد و460 ألف و746 طالب وطالبة في كامل التراب الليبي.

ووفق إحصائية المركز الوطني للامتحانات، فقد بلغ عدد طلاب صفوف النقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي 958731 طالب وطالبة.

وهي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من التعليم الأساسي إضافة إلى الأول والثاني ثانوي، الذين تقدّموا لإجراء الامتحانات.

وتقدّم 278 ألف و49 طالب وطالبة في مُراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي.

وذلك لإجراء اِختبارات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي.

ودعا وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية د.موسى المقريف في تصريح للمكتب الاعلامي بالوزارة التلاميذ والطلاب المُتقدّمين لإجراء الامتحانات إلى المُذاكرة، ومطالعة الأسئلة جيّداً.

فضلا عن والتمهل قبل الخوض في الإجابة.

ودعا إلى عدم الخوف أو القلق، مؤكداً أن الأسئلة الامتحانية تراعي مستويات الطلاب المُختلفة.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري اِنتهى العام الدراسي لـ741 ألف و745 تلميذ وتلميذة.

يدرسون في الصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي في كامل التراب الليبي.