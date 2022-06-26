باشاغا ينعي أحد قادة كتيبة الحلبوص

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نعى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، أحد قادة كتيبة (الحلبوص) محمد أبو شعالة.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم محمد أبوشعالة (البوتشي)، أحد قادة كتيبة الحلبوص ومن عقلاء مصراتة الذين دعموا جهود التهدئة والمصالحة في ليبيا”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية :”أمام هذا المصاب الجلل، أسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه”.

وتابع باشاغا :”كما أتقدم بأحرّ التعازي إلى أهله وذويه، راجيا من الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان”.