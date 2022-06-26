باشاغا ينعي أحد قادة كتيبة الحلبوص

26 يونيو، 2022 3:29 م
16
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أخبارليبيا24

نعى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، أحد قادة كتيبة (الحلبوص) محمد أبو شعالة.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم محمد أبوشعالة (البوتشي)، أحد قادة كتيبة الحلبوص ومن عقلاء مصراتة الذين دعموا جهود التهدئة والمصالحة في ليبيا”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية :”أمام هذا المصاب الجلل، أسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه”.

وتابع باشاغا :”كما أتقدم بأحرّ التعازي إلى أهله وذويه، راجيا من الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان”.

26 يونيو، 2022 3:29 م
16

مقالات ذات صلة

استطلاع| غالبية الآراء تتوقع فشل الوصول إلى إطار دستوري وقانوني يضمن إجراء الانتخابات

26 يونيو، 2022 5:49 م

إنفوغرافيك| أبرز ما أكد عليه المجلس الرئاسي في مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة الوطنية

26 يونيو، 2022 5:09 م
رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة

المالية تسلم أذونات صرف مرتبات يونيو للمركزي

26 يونيو، 2022 4:58 م

مناورة مشتركة بين الخليج والبريقة من أجل المحافظة على البيئة

26 يونيو، 2022 4:38 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى