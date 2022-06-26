المنفي يناقش قضايا الشأن المحلي مع أعيان ومشايخ ليبيا

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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس السبت بطرابلس مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا تطورات الأوضاع في البلاد، وعدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وضم اللقاء ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة.

حيث تم بحث مشروع المصالحة الوطنية الذي كشف المجلس الرئاسي عن رؤيته الاستراتيجية أمس الأول.

فضلا عن ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأكد الحكماء والأعيان على أهمية المصالحة الوطنية، للمحافظة على السلم الاجتماعي وعلى أمن البلاد ووحدتها.

في حين أكدوا استعدادهم للمشاركة في هذا المشروع الوطني، لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأشاد الأعيان بجهود المجلس الرئاسي في هذا الملف، ومطالبين بضرورة تغليب صوت العقل بإنهاء كافة المراحل الانتقالية.

في حين يأتي ذلك من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب الآجال.

وأشاد المنفي بمشائخ وحكماء وأعيان ليبيا، ودورهم في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي.

مؤكداً على ضرورة مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

في حين أشار إلى استمرار المجلس الرئاسي، في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وذلك بغية التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع وتحقيق تطلعات الشعب الليبي والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.