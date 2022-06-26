اللجنة التحضيرية لمؤتمر سلوق تؤكد دعمها لإجراء انتخابات حرة نزيهة

26 يونيو، 2022 9:09 م
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اللجنة التحضيرية لمؤتمر سلوق
اللجنة التحضيرية لمؤتمر سلوق

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس وأعضاء وفد اللجنة التحضيرية لمؤتمر سلوق الذي يضم ممثلين عن المكونات الاجتماعية الليبية دعمهم لإجراء انتخابات حرة نزيهة تكون محل توافق.

وأشار الوفد خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح اليوم الأحد إلى أنهم يدعمون لجهود المفوضية الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.

وأشار المكتب الإعلامي للمفوضية إلى أن اللقاء يأتي في إطار التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي المهتمة بالعملية الانتخابية لضمان مشاركة فاعلة تحقق الأهداف وتسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات التي يسودها الأمن والسلام وينعم مواطنيها بالحياة الكريمة والاستقرار.

26 يونيو، 2022 9:09 م
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